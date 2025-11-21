Гран-при России. «Сердце Сибири». Двоеглазова, Горбачева, Садкова, Акатьева, Муравьева выступят с короткими программами

Гран-при России по фигурному катанию.
5-й этап, «Сердце Сибири».
Омск.
Женщины.
Короткая программа.
Начало — 12:30 по московскому времени, прямая трансляция — сайт Первого канала.
Первая разминка.
1. Ева Зубкова.
2. Мария Мазур.
3. Алиса Цветкова.
4. Камилла Нелюбова.
5. Мария Елисова.
Вторая разминка.
6. Дарья Садкова.
7. Анна Ляшенко.
8. Софья Акатьева.
9. Софья Муравьева.
10. Алина Горбачева.
12. Алиса Двоеглазова.
