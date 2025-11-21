Ричмонд
Гран-при России. «Сердце Сибири». Двоеглазова, Горбачева, Садкова, Акатьева, Муравьева выступят с короткими программами

22 ноября на этапе Гран-при России в Омске фигуристки представят короткие программы.

Источник: Спортс"

Гран-при России по фигурному катанию.

5-й этап, «Сердце Сибири».

Омск.

Женщины.

Короткая программа.

Начало — 12:30 по московскому времени, прямая трансляция — сайт Первого канала.

Первая разминка.

1. Ева Зубкова.

2. Мария Мазур.

3. Алиса Цветкова.

4. Камилла Нелюбова.

5. Мария Елисова.

Вторая разминка.

6. Дарья Садкова.

7. Анна Ляшенко.

8. Софья Акатьева.

9. Софья Муравьева.

10. Алина Горбачева.

12. Алиса Двоеглазова.

