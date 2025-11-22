Гран-при Финляндии. Гленн, Чиба, Скизас, Хендрикс, Теннелл, Сумийоши выступят с произвольными программами

Гран-при по фигурному катанию.
6-й этап, Finlandia Trophy.
Хельсинки, Финляндия.
Женщины.
Произвольная программа.
Начало — 18:30 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.
Первая разминка.
1. Селма Валитало (Финляндия).
2. Луна Хендрикс (Бельгия).
3. Ида Кархунен (Финляндия).
4. Лорин Шильд (Франция).
5. Оливия Лиско (Финляндия).
Вторая разминка.
6. Рино Мацуике (Япония).
7. Рион Сумийоши (Япония).
8. Брэди Теннелл (США).
9. Маделин Скизас (Канада).
10. Моне Чиба (Япония).
11. Эмбер Гленн (США).
После короткой программы.
1. Эмбер Гленн (США) — 75,72.
2. Моне Чиба (Япония) — 72,89.
3. Маделин Скизас (Канада) — 65,16.
4. Брэди Теннелл (США) — 63,92.
5. Рион Сумийоши (Япония) — 61,42.
6. Рино Мацуике (Япония) — 61,26.
7. Оливия Лиско (Финляндия) — 61,00.
8. Лорин Шильд (Франция) — 60,74.
9. Ида Кархунен (Финляндия) — 60,03.
10. Луна Хендрикс (Бельгия) — 54,75.
11. Селма Валитало (Финляндия) — 43,84.
Расписание Гран-при Финляндии: там выступят Хендрикс, Гленн, Чиба, Кагияма, Сяо Хим Фа, Хазе и Володин, Дэвис и Смолкин, Фурнье-Бодри и Сизерон.