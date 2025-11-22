Евгений Устенко: «Пусть Сизерон приезжает к нам на Гран-при России, тоже будут высокие уровни»

Устенко: А мне дороги мои зубы. Пока что я катаюсь в танцах на льду, мне надо улыбаться. Ну вот представьте — вы сидите в технической бригаде, а тут проезжаю я. Такой красивый и без переднего зуба. Явно больше пятерочки не поднимется.