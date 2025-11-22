Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фигуристка Горбачева выиграла короткую программу на Гран-при в Омске

Спортсменка получила за свой прокат 73,08 балла. На второй строчке Дарья Садкова (71,21), на третьей — Софья Муравьева (71,18).

Источник: РБК Спорт

Алина Горбачева лидирует после короткой программы на пятом этапе Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Омске.

За свой прокат 18-летняя фигуристка получила 73,08 балла.

На втором месте Дарья Садкова (71,21), на третьем — Софья Муравьева (71,18).

Чемпионка России 2023 года Софья Акатьева показала только девятый результат (55,46).

Произвольную программу одиночницы покажут 23 ноября.

Российские фигуристы не могут в данный момент принимать участие в международных соревнованиях (кроме отбора на Игры) из-за отстранения со стороны Международного союза конькобежцев (ISU). В качестве альтернативы была создана российская серия Гран-при.

В Омске проходит заключительный в сезоне этап Гран-при России. Финал состоится с 4 по 9 марта в Челябинске.