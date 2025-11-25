Плющенко обвинил маму Костылевой в жестком обращении с дочерью: «Мама-блогер уже состоит на учете в органах опеки»

«Маму-блогера неоднократно предупреждали о том, что на территории академии необходимо соблюдать установленные там правила. О том, что нужно вести себя как минимум корректно по отношению к тем, на чьей территории живет и учится ее ребенок и она сама.



Чуть больше месяца назад она даже собственноручную расписку написала. Но мама-блогер, как говорится, хозяин своего слова — слово дал, слово взял. В итоге она была удалена с тренировочной арены академии по нескольким причинам:



1. За систематическое нарушение правопорядка (мат и оскорбления — в адрес тренеров, спортсменов и их родителей).



2. За жестокое обращение с собственным ребенком (Леной) в раздевалке и на территории академии. С применением физической силы к хрупкой девочке! Есть доказательные видео-материалы с камер и показания свидетелей, включая видео -записи тренеров, персонал и родителей. Мама-блогер уже состоит на учете в органах опеки по этому вопросу.



Все доказательства нами были собраны и переданы во все соотвествующие органы, включая уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка — Марии Львовой-Беловой, а также в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР). Боюсь даже представить, какой шок испытает общественность, увидев эти материалы!



Яна Александровна (Рудковская) лично много раз давала поручительство и вытаскивала маму-блогера из полиции, раз за разом предоставляя маме-блогеру шансы прийти в себя.



Давала за нее поручительство опеке! Шансов было, наверное, слишком много. И их тоже не оценили.



3. За выбегание на лед с ценными “дилетантскими” указаниями.



4. За съемку наших несовершеннолетних спортсменов из кафе и за выкладывание рассказов про их тренировки в инфополе для развития своего очередного блогерского канала.



Мама-блогер прекрасно знает, что съемка детей на территории академии запрещена. Но разве какие-то правила ее остановят? Именно из-за нее на окно кафе, выходящее на лед, были смонтированы жалюзи. Чтобы хоть как-то оградить наших спортсменов от несанкционированеых съемок. Сейчас они открыты.



5. За оскорбление, мат и угрозы в отношении нашего сына и других детей академии. И все это в присутствии свидетелей!



6. За систематическую ложь про наш штаб и меня лично в своих каналах.



Так и живем уже два сезона подряд с олимпийским спокойствием и давая маме-блогеру шанс за шансом!



У Лены есть прекрасный папа (памятник при жизни ему надо поставить!), который очень любит Лену и очень хорошо ее понимает. Он спокойно общается со всем тренерским штабом и никому не приходит в голову его заблокировать. Папа посещает все тренировки Лены, весь процесс происходит у него на глазах. Он все видит и может дать объктивную оценку объему и качеству тренировок, т. к. сам в прошлом серьезно занимался спортом.



Чтобы постоянно быть с Леной и никуда не отлучаться, он работает у нас в академии. Папа не раз приходил к нам с Леной с просьбой убрать от них маму-блогера по вышеперечисленным причинам. Все эти факты также зафиксированы. Но мы после долгих и сложных переговоров старались сохранить в этой семье хоть какое-то равновесие.



Я пообещал Лене и папе поддержку! Своих не бросаем! Слово свое держу и сохраняю олимпийское спокойствие!» — написал Плющенко.