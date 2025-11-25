Плющенко обвинил маму Костылевой в жестком обращении с дочерью: «Мама-блогер уже состоит на учете в органах опеки»

По словам Плющенко, который тренирует победительницу первенства России среди юниоров, мать юной фигуристки неоднократно нарушала правопорядок, из-за была удалена с тренировочной арены академии «Ангелы Плющенко».
«Маму-блогера неоднократно предупреждали о том, что на территории академии необходимо соблюдать установленные там правила. О том, что нужно вести себя как минимум корректно по отношению к тем, на чьей территории живет и учится ее ребенок и она сама.
Чуть больше месяца назад она даже собственноручную расписку написала. Но мама-блогер, как говорится, хозяин своего слова — слово дал, слово взял. В итоге она была удалена с тренировочной арены академии по нескольким причинам:
1. За систематическое нарушение правопорядка (мат и оскорбления — в адрес тренеров, спортсменов и их родителей).
2. За жестокое обращение с собственным ребенком (Леной) в раздевалке и на территории академии. С применением физической силы к хрупкой девочке! Есть доказательные видео-материалы с камер и показания свидетелей, включая видео -записи тренеров, персонал и родителей. Мама-блогер уже состоит на учете в органах опеки по этому вопросу.
Все доказательства нами были собраны и переданы во все соотвествующие органы, включая уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка — Марии Львовой-Беловой, а также в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР). Боюсь даже представить, какой шок испытает общественность, увидев эти материалы!
Яна Александровна (Рудковская) лично много раз давала поручительство и вытаскивала маму-блогера из полиции, раз за разом предоставляя маме-блогеру шансы прийти в себя.
Давала за нее поручительство опеке! Шансов было, наверное, слишком много. И их тоже не оценили.
3. За выбегание на лед с ценными “дилетантскими” указаниями.
4. За съемку наших несовершеннолетних спортсменов из кафе и за выкладывание рассказов про их тренировки в инфополе для развития своего очередного блогерского канала.
Мама-блогер прекрасно знает, что съемка детей на территории академии запрещена. Но разве какие-то правила ее остановят? Именно из-за нее на окно кафе, выходящее на лед, были смонтированы жалюзи. Чтобы хоть как-то оградить наших спортсменов от несанкционированеых съемок. Сейчас они открыты.
5. За оскорбление, мат и угрозы в отношении нашего сына и других детей академии. И все это в присутствии свидетелей!
6. За систематическую ложь про наш штаб и меня лично в своих каналах.
Так и живем уже два сезона подряд с олимпийским спокойствием и давая маме-блогеру шанс за шансом!
У Лены есть прекрасный папа (памятник при жизни ему надо поставить!), который очень любит Лену и очень хорошо ее понимает. Он спокойно общается со всем тренерским штабом и никому не приходит в голову его заблокировать. Папа посещает все тренировки Лены, весь процесс происходит у него на глазах. Он все видит и может дать объктивную оценку объему и качеству тренировок, т. к. сам в прошлом серьезно занимался спортом.
Чтобы постоянно быть с Леной и никуда не отлучаться, он работает у нас в академии. Папа не раз приходил к нам с Леной с просьбой убрать от них маму-блогера по вышеперечисленным причинам. Все эти факты также зафиксированы. Но мы после долгих и сложных переговоров старались сохранить в этой семье хоть какое-то равновесие.
Я пообещал Лене и папе поддержку! Своих не бросаем! Слово свое держу и сохраняю олимпийское спокойствие!» — написал Плющенко.