Ротенберг, Туктамышева, Ковтун, Кацалапов и Синицина поучаствуют в открытии катка на ВДНХ: «Не забудьте камеру — будет много ярких моментов»

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг сообщил, что примет участие в открытии катка на ВДНХ в Москве.

Источник: Спортс"

«В пятницу, 28 ноября, в рамках торжественного открытия катка на ВДНХ состоится увлекательное хоккейное шоу. Игроки детско-юношеской хоккейной школы “Красная Машина-Юниор” под руководством главного тренера сборной “Россия 25” Романа Ротенберга продемонстрируют упражнения, улучшающие выносливость, координацию и силовую базу — ключевые компоненты успеха каждого хоккеиста.

Помимо зрелищных выступлений, всех гостей ждет редкая возможность пообщаться с профессиональными спортсменами и сделать памятные фотографии.

В 17−30 пресс-подход с четырехкратным чемпионом России по фигурному катанию Максимом Ковтуном, чемпионом мира в танцах на льду Никитой Кацалаповым, чемпионкой мира в танцах на льду Викторией Синициной, чемпионкой мира по фигурному катанию Елизаветой Туктамышевой, главным тренером сборной «Россия 25» Романом Ротенбергом и другими гостями.

Начало совместного мероприятия Олимпийского комитета России (ОКР) и Федерации хоккея России (ФХР) — в 18−00. Не забудьте камеру — будет много ярких моментов!

До встречи на ВДНХ!" — сказано в сообщении.

Роман Ротенберг: «В СССР выходил во двор, и там все играли в хоккей — нужно к этому вернуться. Чтобы оторвать детей от гаджетов, мы должны быть в медиапространстве, общаться с ними».