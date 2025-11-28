Рудковская выложила видео, где мама Костылевой бьет фигуристку в живот

«И мой супруг, и я обратились в Федерацию фигурного катания, в опеку, к уполномоченному при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Алексеевне Львовой-Беловой, чтобы хоть как-то ее остановить. И при этом она обвиняет всех, что все вокруг врут. И тренеры-то ее оклеветали, и журналисты, и даже органы опеки. Все! Она не понимает одного. Все мы — Евгений, я, тренеры, журналисты — профессионалы своего дела, люди, которые годами и десятилетиями нарабатывали свою репутацию. У нас репутация есть. А какая репутация у Ирины Костылевой? Кто такая Ирина Костылева? Кто???



И мы не будем разрушать свою репутацию и свое имя ради того, чтобы кого-то оговорить. Все мы очень внимательно относимся к своим словам, высказанным в публичном пространстве и при общении с представителями власти и государства. Все мы прекрасно понимаем, что в уголовном кодексе России есть статьи и за клевету, и за дачу ложных показаний. Поэтому за каждое сказанное нами слово мы несем личную ответственность и каждое свое показание мы можем подтвердить аудио- и видеодоказательствами и/или свидетельскими показаниями (которые, в т. ч. были переданы в полицию)», — написала Рудковская.