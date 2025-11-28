Рудковская выложила видео, где мама Костылевой бьет фигуристку в живот

Как утверждает Рудковская, на видео с камер Ирина бьет 14-летнюю ученицу Евгения Плющенко кулаком в живот.
«Наша служба получила письменное разрешение от папы Лены — Валерия (ее законного представителя) — на публикацию одной из видеозаписей, сделанной несколько месяцев назад, на которой мать фигуристки Лены Костылевой бьет дочь кулаком в живот, потом роняет, силой стаскивает с нее коньки. В конце Лена в страхе загораживает от мамы свою голову руками. Она боится, что кулаком сейчас прилетит и туда. Это недопустимо. Это чудовищно!
Именно после этой ситуации в очередной раз к нам на арену были вызваны все уполномоченные органы. К сожалению, это не единственное, не последнее и, увы, не самое страшное, видео, после просмотра которого даже у взрослых суровых мужчин на глазах выступают слезы. Но думаю, что в интересах Лены остальные записи мы можем показать только в судебном заседании», — написала Рудковская в своем телеграм-канале.
Ранее Плющенко, тренирующий чемпионку России среди юниоров, сообщил, что направил жалобу на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на мать фигуристки из-за жестокого обращения с ребенком.
«И мой супруг, и я обратились в Федерацию фигурного катания, в опеку, к уполномоченному при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Алексеевне Львовой-Беловой, чтобы хоть как-то ее остановить. И при этом она обвиняет всех, что все вокруг врут. И тренеры-то ее оклеветали, и журналисты, и даже органы опеки. Все! Она не понимает одного. Все мы — Евгений, я, тренеры, журналисты — профессионалы своего дела, люди, которые годами и десятилетиями нарабатывали свою репутацию. У нас репутация есть. А какая репутация у Ирины Костылевой? Кто такая Ирина Костылева? Кто???
И мы не будем разрушать свою репутацию и свое имя ради того, чтобы кого-то оговорить. Все мы очень внимательно относимся к своим словам, высказанным в публичном пространстве и при общении с представителями власти и государства. Все мы прекрасно понимаем, что в уголовном кодексе России есть статьи и за клевету, и за дачу ложных показаний. Поэтому за каждое сказанное нами слово мы несем личную ответственность и каждое свое показание мы можем подтвердить аудио- и видеодоказательствами и/или свидетельскими показаниями (которые,