Финал Кубка Москвы. КМС. Дзепка, Плескачева, Лукашова, Сарновская, Сарычева, Литвинчева, Шарошкина покажут короткие программы

Кубок Москвы (финал).
Девушки, КМС.
Короткая программа.
Начало — 17:25 по московскому времени, прямая трансляция — ФФКМ.
Первая разминка.
1. Камила Назипова.
2. Варвара Полуэктова.
3. София Дзепка.
4. Анастасия Чиннова.
5. Злата Буря.
6. Валерия Лукашова.
Вторая разминка.
7. Диана Мильто.
8. Виктория Михайлова.
9. Мария Галушкина.
10. Ульяна Бобринева.
11. Лидия Плескачева.
12. Мария Капичникова.
Третья разминка.
13. Екатерина Титова.
14. Юлия Радионова.
15. Варвара Кравчина.
16. Яна Иванова.
17. София Сарновская.
18. Алиса Корнаухова.
Четвертая разминка.
19. Валерия Литвинчева.
20. Анастасия Шарошкина.
21. Марина Сарычева.
22. Анастасия Уткина.
23. Алена Дронова.
24. Майя Корякова.