Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Финал Кубка Москвы. КМС. Дзепка, Плескачева, Лукашова, Сарновская, Сарычева, Литвинчева, Шарошкина покажут короткие программы

11 декабря фигуристки представят короткие программы в финале Кубка Москвы.

Кубок Москвы (финал).

Девушки, КМС.

Короткая программа.

Начало — 17:25 по московскому времени, прямая трансляция — ФФКМ.

Первая разминка.

1. Камила Назипова.

2. Варвара Полуэктова.

3. София Дзепка.

4. Анастасия Чиннова.

5. Злата Буря.

6. Валерия Лукашова.

Вторая разминка.

7. Диана Мильто.

8. Виктория Михайлова.

9. Мария Галушкина.

10. Ульяна Бобринева.

11. Лидия Плескачева.

12. Мария Капичникова.

Третья разминка.

13. Екатерина Титова.

14. Юлия Радионова.

15. Варвара Кравчина.

16. Яна Иванова.

17. София Сарновская.

18. Алиса Корнаухова.

Четвертая разминка.

19. Валерия Литвинчева.

20. Анастасия Шарошкина.

21. Марина Сарычева.

22. Анастасия Уткина.

23. Алена Дронова.

24. Майя Корякова.