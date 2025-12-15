Кто из россиян выступит на зимних Олимпийских играх 2026 года

Коржова, двукратная чемпионка России, заняла 17-е место в рейтинге Кубка мира на длинных дистанциях (3000 и 5000 м) по итогам четырех этапов. Несмотря на то что она была допущена только на дистанцию 3000 м, ее результатов хватило для получения олимпийской квоты.