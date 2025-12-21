Туктамышева провела последнее выступление на официальных турнирах

В октябре 2023 года фигуристка приостановила карьеру, чтобы «заниматься собой». Ее последним крупным успехом на льду стало серебро чемпионата России (декабрь 2022 года), где она изначально заняла третье место, но была повышена после пересмотра решения CAS по делу Валиевой. В ноябре Туктамышева официально объявила о завершении спортивной карьеры.