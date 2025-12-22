Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мама Костылевой об участии дочери в шоу Плющенко: «С утра позвонил Никита Михайлов и попросил выйти на шоу. Лена хотела выступить, ей самой нравится»

Ирина Костылева, мама фигуристки Елены Котсылевой, прокомментировала участие дочери в шоу Евгения Плющенко.

Источник: Спортс"

Ранее стало известно, что чемпионка России среди юниорок перешла из академии Плющенко в группу Софьи Федченко.

Сегодня Плющенко сообщил, что Костылева будет выступать в шоу «Спящая красавица» в Москве с 5 по 9 января.

"С утра позвонил [хореограф] Никита Михайлов и попросил выйти на шоу. Мы сказали, что согласны. Лена хотела выступить, ей самой нравится.

Как тренировки? Сегодня прыгнула четверной сальхов несколько раз, но нога пока болит. Лена тренируется, пока ей очень тяжело. У Софьи Федченко живет в отдельной комнате", — сказала Ирина Костылева.