«Плохо, ужас»: олимпийская чемпионка Гордеева подвергла критике российского фигуриста

«Плохо. Ужас. И так было видно после программы, что ты вообще не готов. Такой сезон был трудный у тебя. Радуйся, что вообще вы вышли. Как он себя вел. Они не тяжело смотрелись. Они, конечно, смотрелись не так, не звенели. Как в предыдущие годы. Короткая хорошо пошла, конечно, а произвольная — уже трудно», — заявила она.