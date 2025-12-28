«Он был лучшим среди всех!» Тарасова назвала лучшего спортсмена 2025 года. Он из фигурного катания

«Спортсмен 2025 года — Петр Гуменник. В нашей стране сейчас очень сильное мужское одиночное катание, а он был лучшим среди всех! У него впереди большое будущее, он настоящий победитель. Петя много работает, у него есть необходимое для большого спортсмена терпение. Важно, что он еще и красивый парень и очень культурно образованный человек. На него просто приятно смотреть.
Среди девушек назову лучшей Аделию Петросян. В этом году она очень изменилась, серьезно прибавила. Может быть, на чемпионате России тройной аксель ей не покорился, но это совсем не испортило впечатление. У Аделии прекрасные программы, которые она отлично понимает. Технические способности у нее тоже на высочайшем уровне», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.
Напомним, в 2025 году Петр Гуменник впервые стал чемпионом России по фигурному катанию. Гуменнику 23 года, ранее он становился серебряным (2023) и бронзовым (2024) призером чемпионата России. Также фигурист — двукратный победитель финала Гран-при России (2023, 2025), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2020), бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров (2020).