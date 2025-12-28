Ричмонд
«Он был лучшим среди всех!» Тарасова назвала лучшего спортсмена 2025 года. Он из фигурного катания

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала лучшего спортсмена 2025 года. По ее мнению им стал российский фигурист Петр Гуменник.

Источник: Sport24

«Спортсмен 2025 года — Петр Гуменник. В нашей стране сейчас очень сильное мужское одиночное катание, а он был лучшим среди всех! У него впереди большое будущее, он настоящий победитель. Петя много работает, у него есть необходимое для большого спортсмена терпение. Важно, что он еще и красивый парень и очень культурно образованный человек. На него просто приятно смотреть.

Среди девушек назову лучшей Аделию Петросян. В этом году она очень изменилась, серьезно прибавила. Может быть, на чемпионате России тройной аксель ей не покорился, но это совсем не испортило впечатление. У Аделии прекрасные программы, которые она отлично понимает. Технические способности у нее тоже на высочайшем уровне», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.

Напомним, в 2025 году Петр Гуменник впервые стал чемпионом России по фигурному катанию. Гуменнику 23 года, ранее он становился серебряным (2023) и бронзовым (2024) призером чемпионата России. Также фигурист — двукратный победитель финала Гран-при России (2023, 2025), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2020), бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров (2020).

Узнать больше по теме
Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше