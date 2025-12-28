«Он был лучшим среди всех!» Тарасова назвала лучшего спортсмена 2025 года. Он из фигурного катания

«Спортсмен 2025 года — Петр Гуменник. В нашей стране сейчас очень сильное мужское одиночное катание, а он был лучшим среди всех! У него впереди большое будущее, он настоящий победитель. Петя много работает, у него есть необходимое для большого спортсмена терпение. Важно, что он еще и красивый парень и очень культурно образованный человек. На него просто приятно смотреть.



Среди девушек назову лучшей Аделию Петросян. В этом году она очень изменилась, серьезно прибавила. Может быть, на чемпионате России тройной аксель ей не покорился, но это совсем не испортило впечатление. У Аделии прекрасные программы, которые она отлично понимает. Технические способности у нее тоже на высочайшем уровне», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.