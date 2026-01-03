Алена Леонова: «Не назову Тутберидзе тренером года. Она лучшая в женском одиночном катании, но мы не можем судить по одному виду»

— Кого можно назвать тренером года?
— Стаса Морозова. Он взялся в межсезонье за пару Бойкова — Козловский и сделал очень крутой результат за короткий срок.
— В 11-й раз подряд чемпионат России в женском одиночном катании выиграла ученица Тутберидзе. Можно ли назвать Этери Георгиевну самым великим тренером XXI века?
— Ее достижение — это очень круто, достойно отдельной награды, но тренером года ее не назову. Не взялась бы называть Этери Георгиевну лучшим тренером 21-го века. Она лучшая в женском одиночном фигурном катании, но мы же не можем по одному виду судить.
Тутберидзе просто очень крутая, все время своих девочек ведет к победам. Иногда все три призовых места достаются ее девочкам, по крайней мере две медали стабильно. Она делает очень хорошую работу, — сказала Леонова.
