Кондратюк о лучших спортсменах 2025 года: «Для меня это Овечкин и Дюплантис. В фигурном катании, конечно, Малинин»

Российский фигурист Марк Кондратюк рассказал, кого считает лучшими спортсменами 2025 года.

"Если не брать фигурное катание, то выделил бы нескольких. Для меня это Александр Овечкин и Арман Дюплантис.

В фигурном катании, конечно, Илья Малинин", — сказал Кондратюк.

