Чемпионат Канады. Гоголев, Садовский, Мессинг, Стеллато-Дудек и Дешам представят короткие программы

Чемпионат Канады.
Гатино.
Мужчины.
Короткая программа.
Начало — 0:45 по московскому времени (10 января).
Фавориты: Стивен Гоголев, Роман Садовский, Киган Мессинг, Грэйсон Лонг, Уэсли Чу.
Пары.
Короткая программа.
Начало — 4:25 по московскому времени (10 января).
Фавориты: Деанна Стеллато-Дудек — Максим Дешам, Лиа Перейра — Трент Мишо, Келли-Энн Лорин — Лукас Этьер.
Танцы на льду.
Ритм-танец.
Начало — 19:00 по московскому времени (10 января).
Фавориты: Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, Марджори Лажуа — Закари Лага, Мари-Жад Лорьо — Ромен Ле Гак, Алисия Фаббри — Пол Айер.
Женщины.
Короткая программа.
Начало — 1:30 по московскому времени (11 января).
Фавориты: Маделин Скизас, Габриэль Дэйлман, Сара-Мод Дюпюи, Кайя Руйтер, Ульяна Ширяева.