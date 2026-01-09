Ричмонд
Чемпионат Канады. Гоголев, Садовский, Мессинг, Стеллато-Дудек и Дешам представят короткие программы

В ночь с 9 на 10 января в Гатино стартует чемпионат Канады по фигурному катанию.

Источник: Sports

Чемпионат Канады.

Гатино.

Мужчины.

Короткая программа.

Начало — 0:45 по московскому времени (10 января).

Фавориты: Стивен Гоголев, Роман Садовский, Киган Мессинг, Грэйсон Лонг, Уэсли Чу.

Пары.

Короткая программа.

Начало — 4:25 по московскому времени (10 января).

Фавориты: Деанна Стеллато-Дудек — Максим Дешам, Лиа Перейра — Трент Мишо, Келли-Энн Лорин — Лукас Этьер.

Танцы на льду.

Ритм-танец.

Начало — 19:00 по московскому времени (10 января).

Фавориты: Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, Марджори Лажуа — Закари Лага, Мари-Жад Лорьо — Ромен Ле Гак, Алисия Фаббри — Пол Айер.

Женщины.

Короткая программа.

Начало — 1:30 по московскому времени (11 января).

Фавориты: Маделин Скизас, Габриэль Дэйлман, Сара-Мод Дюпюи, Кайя Руйтер, Ульяна Ширяева.