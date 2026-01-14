Ричмонд
Пападакис о том, что Сизерон встал в пару с Фурнье-Бодри: «Почувствовала себя преданной. Да, после 20 лет карьеры я решила уйти, но у меня не было выбора»

Олимпийская чемпионка Габриэла Пападакис рассказала, почему после Игр-2022 их дуэт с Гийомом Сизероном так и не возобновил соревновательную карьеру, хотя такие планы были.

Источник: Спортс"

«Он [Гийом] устал подстраиваться под меня от того, что вместо инициативы от меня исходят одни обвинения. Он считает, что я играю в жертву, у меня проблемы с коммуникацией, в нашей паре он чувствует себя совершенно одиноким», — написала Габриэла в своей книге.

После скандала с канадским танцором Николаем Соренсеном, которого обвинили в сексуальных домогательствах, Пападакис категорично заявила тренерам, что отказывается выходить с ним на один лед. По ее словам, в юности она сама пережила два случая сексуального насилия.

"Меня охватывает настоящая ярость. Та ярость, которую я никогда себе не позволяла испытывать. Меня накрывает все то, что я не выпускала наружу в моменты, когда сама столкнулась с сексуальным насилием.

Меня тошнит от мысли, что я могу оказаться на одной фотографии с N. (Соренсен не назван в книге по имени — Спортс«“), ассоциироваться с ним — учитывая ту защиту, которую ему продолжает предоставлять академия.

Год назад я призналась Гийому, что подумываю о подаче жалобы на одного из моих обидчиков. Он ответил, что если я это сделаю, он больше не хочет со мной кататься.

Тогда я подумала, что это связано с тем, что он не хочет проходить через такой процесс ради сохранения своего психического здоровья. Я уважала его выбор и сдалась. Но теперь я вижу непреодолимую пропасть между нашими ценностями«, — написала Пападакис в своей книге “Чтобы не исчезнуть”.

Также фигуристка описала свою реакцию на то, что Сизерон встал в пару с Лоранс Фурнье-Бодри, бывшей партнершей Соренсена. Пападакис узнала об этом от подруги, американской фигуристки Мэдисон Хаббелл.

«Я почувствовала себя преданной. Да, после 20 лет карьеры я решила уйти, но в реальности у меня не было выбора».

За несколько недель до этого Сизерон пытался связаться с Пападакис, но она не открыла сообщение: «Наверное, он хотел рассказать мне все сам. Но если честно, мне было не так и важно узнать это от него. Я давно махнула рукой на наши отношения, и ничего от них не жду».

