Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Да, я очень скромная». Трусова собрала идеального фигуриста, назвав себя в 4 пунктах из 13

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова назвала черты идеального фигуриста.

— У кого самый крутой сальхов?

— Влад Дикиджи.

— Риттбергер.

— Макар Игнатов.

— Лутц.

— Я.

— Аксель.

— Илья Малинин.

— Флип.

— Я.

— Тулуп.

— Я.

— Дорожки.

— Юдзуру Ханю.

— Вращения.

— Юля Липницкая.

— Передача образа.

— Пусть будет Женя Медведева.

— Владение коньком.

— Каролина Костнер.

— Характер и сила духа.

— Я. Да, я очень скромная.

— Умение вести себя на публике и в интервью.

— Я могу назвать всех наших мальчиков? Они все очень смешно отвечают! Все парни сборной России!

— Чувство юмора.

— Макар Игнатов, — сказала Трусова.