«Да, я очень скромная». Трусова собрала идеального фигуриста, назвав себя в 4 пунктах из 13

— У кого самый крутой сальхов?
— Влад Дикиджи.
— Риттбергер.
— Макар Игнатов.
— Лутц.
— Я.
— Аксель.
— Илья Малинин.
— Флип.
— Я.
— Тулуп.
— Я.
— Дорожки.
— Юдзуру Ханю.
— Вращения.
— Юля Липницкая.
— Передача образа.
— Пусть будет Женя Медведева.
— Владение коньком.
— Каролина Костнер.
— Характер и сила духа.
— Я. Да, я очень скромная.
— Умение вести себя на публике и в интервью.
— Я могу назвать всех наших мальчиков? Они все очень смешно отвечают! Все парни сборной России!
— Чувство юмора.
— Макар Игнатов, — сказала Трусова.