Министр спорта Татарстана озвучил дату открытия школы фигурного катания Загитовой в Казани

«Все идет по плану. Как мы уже говорили, к концу августа мы планируем открыть инфраструктурный объект — Центр фигурного катания совместно с Алиной. Мы сейчас на связи, после новогодних праздников уже проводим новые рабочие конференции. В нашей дорожной карте стоит цель, чтобы 1 сентября эта школа официально заработала, открылась, и мы начали работать в рамках ее школы на базе Центра фигурного катания.



Эта школа будет находиться на территории нашей республики. Для этого мы строим достаточно большой объект площадью 6 тысяч квадратных метров. Сегодня это один из титульных объектов в республике. Поэтому, думаю, как только мы будем готовы, естественно, выйдем и все подробно расскажем», — цитирует Леонова РИА Новости.