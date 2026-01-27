Ричмонд
Министр спорта Татарстана озвучил дату открытия школы фигурного катания Загитовой в Казани

Школа Алины Загитовой в Казани начнет работу 1 сентября. Об этом заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

В августе 2025 года Леонов сообщил о начале строительства в Казани Центра фигурного катания имени олимпийской чемпионки. Стоимость проекта — 1,29 миллиарда рублей.

«Все идет по плану. Как мы уже говорили, к концу августа мы планируем открыть инфраструктурный объект — Центр фигурного катания совместно с Алиной. Мы сейчас на связи, после новогодних праздников уже проводим новые рабочие конференции. В нашей дорожной карте стоит цель, чтобы 1 сентября эта школа официально заработала, открылась, и мы начали работать в рамках ее школы на базе Центра фигурного катания.

Эта школа будет находиться на территории нашей республики. Для этого мы строим достаточно большой объект площадью 6 тысяч квадратных метров. Сегодня это один из титульных объектов в республике. Поэтому, думаю, как только мы будем готовы, естественно, выйдем и все подробно расскажем», — цитирует Леонова РИА Новости.

