Трусова заявила, что ее «штырит» от четверных прыжков

«Я со второй попытки выехала четверной лутц. Я, честно говоря, в шоке. Вообще все были в шоке. Я зашла на прыжок, чтобы чисто попробовать. Я в шоке, меня штырит, я не знаю, как завтра буду выступать!» — сказала спортсменка.