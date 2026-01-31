Трусова не прошла в полуфинал чемпионата России по прыжкам

За свое выступление в четвертьфинале Игнатова получила 22,77 балла, спортсменка не смогла попасть в шестерку лучших для прохода в полуфинал. Для фигуристки этот турнир стал первым после возвращения в спорт. Последним соревнованием для нее был этап Гран-при России в Самаре в ноябре 2022 года.