Трусова не прошла в полуфинал чемпионата России по прыжкам

Фигуристка не смогла попасть в топ-6 по итогам четвертьфинала.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Фигуристка Александра Игнатова (до замужества Трусова) не сумела пройти в полуфинал чемпионата России по прыжкам. Соревнования проходят в Москве.

За свое выступление в четвертьфинале Игнатова получила 22,77 балла, спортсменка не смогла попасть в шестерку лучших для прохода в полуфинал. Для фигуристки этот турнир стал первым после возвращения в спорт. Последним соревнованием для нее был этап Гран-при России в Самаре в ноябре 2022 года.

Игнатовой 21 год. Она является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года, бронзовым призером чемпионата мира 2021 года, серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы. 6 августа у Александры и Макара Игнатовых родился сын.