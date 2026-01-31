Ставиский: Валиева прекрасно выглядит после дисквалификации

Двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский высказался о выступлении российской фигуристки Камилы Валиевой в личном турнире на чемпионате страны по прыжкам.
«Камила прекрасно выглядит после дисквалификации, хорошо отпрыгала, болею за неё. От Валиевой всегда ожидаю самое лучшее выступление, ждал, что она так ярко вернётся», — сказал Ставиский Metaratings.ru.
За прыжки фигуристка суммарно получила 29,28 балла и вышла в полуфинал, заняв четвёртое место.
19-летняя Валиева вернулась к тренировкам в октябре 2025 года. С 25 декабря 2025-го спортсменка официально получила право выступать на соревнованиях после окончания дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил.
Ранее сообщалось, что Валиева покинула тренерский штаб Этери Тутберидзе и продолжит карьеру в группе Светланы Соколовской.