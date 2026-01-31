Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ставиский: Валиева прекрасно выглядит после дисквалификации

Двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский высказался о выступлении российской фигуристки Камилы Валиевой в личном турнире на чемпионате страны по прыжкам.

Источник: Metaratings.ru

Двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский высказался о выступлении российской фигуристки Камилы Валиевой в личном турнире на чемпионате страны по прыжкам.

«Камила прекрасно выглядит после дисквалификации, хорошо отпрыгала, болею за неё. От Валиевой всегда ожидаю самое лучшее выступление, ждал, что она так ярко вернётся», — сказал Ставиский Metaratings.ru.

За прыжки фигуристка суммарно получила 29,28 балла и вышла в полуфинал, заняв четвёртое место.

19-летняя Валиева вернулась к тренировкам в октябре 2025 года. С 25 декабря 2025-го спортсменка официально получила право выступать на соревнованиях после окончания дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил.

Ранее сообщалось, что Валиева покинула тренерский штаб Этери Тутберидзе и продолжит карьеру в группе Светланы Соколовской.