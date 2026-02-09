Тревожная тренировка Гуменника накануне выступления на Олимпиаде. Кажется, он принял важное решение

Но как быть с костюмом? Кажется, в штабе Петра приняли решение накануне выхода на олимпийский лед. Гуменник будет выступать в прежнем наряде с цветочным рукавом, который шили для «Парфюмера». И в этом есть смысл — наряд очень красив. Подходит ли он к музыке? Скажу, что да! 9 февраля Гуменник впервые прокатал новую программу на миланском льду.