Тревожная тренировка Гуменника накануне выступления на Олимпиаде. Кажется, он принял важное решение

Российский фигурист Петр Гуменник выступит на Олимпиаде уже завтра. Напряжение перед стартом, что логично, нарастает. Спортсмену нужно накатывать программу под новую музыку — из-за внезапных проблем с авторскими правами чемпион России не может использовать саундтрек к «Парфюмеру».
Пришлось экстренно брать музыку из фильма «Евгений Онегин» (2024). Проблем с ней быть не должно — Гуменник уже использует композиции из этого фильма в произвольной. Сейчас просто взята другая мелодия — «Waltz 1805» композитора Эдгара Акопяна, который с радостью позволил фигуристу выступать под нее и пожелал Петру удачи.
Но как быть с костюмом? Кажется, в штабе Петра приняли решение накануне выхода на олимпийский лед. Гуменник будет выступать в прежнем наряде с цветочным рукавом, который шили для «Парфюмера». И в этом есть смысл — наряд очень красив. Подходит ли он к музыке? Скажу, что да! 9 февраля Гуменник впервые прокатал новую программу на миланском льду.
И тренировка, не буду скрывать, не удалась. Петя допустил степ-аут на четверном флипе и упал с тройного акселя. Но стоит отметить, что фигурист сумел прицепить каскад к другому прыжку, исполнив четверной лутц-тройной тулуп.
В комментариях в соцсетях по мере поступления новостей с тренировочной сессии накалялась общая атмосфера тревожности. Спешим вас успокоить — Петя в отличной форме, вне прогона он хорошо справлялся с прыжками, качественно отрабатывал четверные лутц, сальхов и флип, а также тройной аксель. Гуменник точно готов к выступлению на Олимпиаде, а ошибаются на тренировках другие фигуристы гораздо больше. Самое главное — справиться с нервами и выдать максимум в прокате.
Короткая программа мужчин на Олимпиаде пройдет 10 февраля в 20:30 по Москве. Болеем за нашего стратега!
Константин Лесик