«Двигатель немецкий, а душа-то русская». Загитова в рекламе слепила пельмени на капоте автомобиля

Олимпийская чемпионка Алина Загитова снялась в рекламном ролике. По сюжету она слепила пельмени на капоте автомобиля.

Источник: Спортс"

"У вас когда-нибудь бывало, что вы резко захотели слепить пельмени? Прямо на новом автомобиле. Двигатель немецкий, а душа-то теперь у него русская.

Таких вкусных я еще не ела. Попробуйте и вы", — сказала фигуристка в видео.

Загитова дала интервью, делая макияж: про наряды, детей и «достающую медаль».

