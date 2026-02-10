Фигурист Гуменник изменил контент короткой программы на Олимпиаде

МИЛАН, 10 февраля. /ТАСС/. Российский фигурист Петр Гуменник изменил контент перед короткой программой на Олимпиаде. Это следует из заявочного листа, с которым ознакомился корреспондент ТАСС.
Гуменник из прыжковых элементов заявил четверной флип, каскад из четверного лутца и тройного тулупа и тройной аксель. Ранее в заявке россиянина значились каскад из четверного флипа и тройного тулупа, четверной сальхов и тройной аксель.
Короткую программу одиночники представят во вторник, начало — 20:30 мск. Гуменник выступит под первым номером. Российский фигурист планировал стартовать на Играх с короткой программой под музыку к фильму «Парфюмер», однако в срочном порядке был вынужден изменить музыку из-за проблем с авторскими правами.
Гуменнику 23 года, он является чемпионом России, серебряным и бронзовым призером национальных первенств, двукратным победителем финалов Гран-при России.