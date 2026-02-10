Ричмонд
Глейхенгауз: Гуменник набрал мало баллов в короткой программе Олимпиады

За свой прокат Гуменник получил 86,72 балла.

Источник: Reuters

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Российский фигурист Петр Гуменник получил мало баллов за короткую программу Олимпийских игр в мужском одиночном катании. Такое мнение высказал в студии «Okko» тренер Даниил Глейхенгауз.

За свой прокат Гуменник получил 86,72 балла. Спортсмен не сумел исполнить каскад из четверного лутца и тройного тулупа, совершив вместо второго элемента прыжок в два оборота.

«Маловато, что сказать. Но и не было, к сожалению, идеального проката. Все-таки, выходя первым без рейтинга, нужно максимально чисто кататься, чтобы бороться за шестерку», — сказал Глейхенгауз.

Гуменнику 23 года, он является чемпионом России, серебряным и бронзовым призером национальных первенств, двукратным победителем финалов Гран-при России.

