Глейхенгауз: Гуменник набрал мало баллов в короткой программе Олимпиады

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Российский фигурист Петр Гуменник получил мало баллов за короткую программу Олимпийских игр в мужском одиночном катании. Такое мнение высказал в студии «Okko» тренер Даниил Глейхенгауз.
За свой прокат Гуменник получил 86,72 балла. Спортсмен не сумел исполнить каскад из четверного лутца и тройного тулупа, совершив вместо второго элемента прыжок в два оборота.
«Маловато, что сказать. Но и не было, к сожалению, идеального проката. Все-таки, выходя первым без рейтинга, нужно максимально чисто кататься, чтобы бороться за шестерку», — сказал Глейхенгауз.
Гуменнику 23 года, он является чемпионом России, серебряным и бронзовым призером национальных первенств, двукратным победителем финалов Гран-при России.