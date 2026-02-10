Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ягудин о прокате Гуменника: «Аплодирую стоя. По сравнению с другими участниками у него олимпийское давление выше в несколько раз»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин оценил выступление фигуриста Петра Гуменника в короткой программе на Играх в Милане (86,72 балла).

Источник: Спортс"

«Только самые добрые и положительные эмоции после выступления Петра. Всем очевидно: потерей стал самый первый каскад, который получился не “четыре плюс три”, а “четыре плюс два”, была потеря скорости после четверного из-за некомфортного выезда, и, возможно, даже правильно, что он решил делать двойной — не факт, что тройной бы получился. Ведь в последнее время судьи очень жестко судят недокруты.

Это была единственная потеря за всю программу, поэтому Петру надо отдать должное. Плюс ко всему, вся обстановка вокруг него — и проблемы с музыкой, и первый стартовый номер — все это тоже влияет на подготовку. Много моментов могут «оттяпать по кусочкам» от целостности программы, и пик нервов пришелся как раз на исполнение первого элемента, но обратите внимание, все непрыжковые элементы четвертого уровня — все докручено, все выстояно.

Аплодирую стоя, потому что знаю, что по сравнению с другими участниками у него не просто двойное олимпийское давление, оно выше в несколько раз. Это и определенные надежды, и ожидания и от страны, и от федерации, его буквально под лупой рассматривают, именно поэтому я аплодирую ему стоя. Его прокат достоин уважения. Слышал мнение, что у Петра еще и шнурок развязался перед первым каскадом, и если это действительно так, то еще и колено перед ним преклоняю.

При этом надо понимать, что основные лидеры еще не выступали. Тот же [японец Юма] Кагияма в командном турнире заработал 108 баллов, [американец Илья] Малинин с ошибками — 98. В этой связи результат Петра для всех нас достаточно волнителен. И все же, как говорит моя супруга Татьяна Тотьмянина, не понаслышке знающая цену олимпийского золота, этот парень не просто на Марсе побывал, он там и сейчас находится", — сказал Ягудин.

Узнать больше по теме
Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше