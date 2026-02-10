Ягудин о прокате Гуменника: «Аплодирую стоя. По сравнению с другими участниками у него олимпийское давление выше в несколько раз»

Аплодирую стоя, потому что знаю, что по сравнению с другими участниками у него не просто двойное олимпийское давление, оно выше в несколько раз. Это и определенные надежды, и ожидания и от страны, и от федерации, его буквально под лупой рассматривают, именно поэтому я аплодирую ему стоя. Его прокат достоин уважения. Слышал мнение, что у Петра еще и шнурок развязался перед первым каскадом, и если это действительно так, то еще и колено перед ним преклоняю.