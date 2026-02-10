Москвина о баллах Гуменника: «Мы что, будем ставить под сомнения оценки международной судейской коллегии?»

Гуменник набрал 86,72 балла за короткую программу.
«Выступление Гуменника? Я смотрю на оценки, которые выставила судейская бригада, назначенная Международным союзом конькобежцев и одобренная МОК. Мы что, будем ставить под сомнения оценки международной судейской коллегии?» — сказала Москвина.
