Москвина о баллах Гуменника: «Мы что, будем ставить под сомнения оценки международной судейской коллегии?»

Заслуженный тренер СССР и России Тамара Москвина прокомментировала оценки фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде в Милане.

Гуменник набрал 86,72 балла за короткую программу.

«Выступление Гуменника? Я смотрю на оценки, которые выставила судейская бригада, назначенная Международным союзом конькобежцев и одобренная МОК. Мы что, будем ставить под сомнения оценки международной судейской коллегии?» — сказала Москвина.

