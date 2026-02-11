«Ехать на Олимпиаду в танцах без своего судьи… Можно оставаться дома». Дробязко о возвращении в спорт перед Турином-2006

— Судья — это твой переговорщик. Без судьи ты вне игры. К сожалению, у нас субъективный спорт, где на результат влияют очень много факторов, помимо качества катания. В какой ты команде, где тренируешься, кто твой тренер, есть ли у тебя судья… Не буду углубляться, но все это имеет значение.