Впервые за 32 года итальянские саночники победили в двойках на Олимпиаде

Итальянские саночники Эмануэль Ридер и Симон Кайнцвальднер стали первыми на Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо в соревнованиях саней-двоек и принесли Италии первое с 1994 года олимпийское золото в этой дисциплине.