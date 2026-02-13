Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Щербакова и Туктамышева показали, как вместе гуляют по Милану

Российские фигуристки Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева встретились в Милане, где проходит зимняя Олимпиада-2026.

Источник: Спортс"

Фигуристки поделились фотографиями с совместной прогулки.

Вечером 13 февраля на Олимпиаде пройдет мужская произвольная программа, где выступит россиянин Петр Гуменник.

Как олимпийцев защищают от стресса на Играх — Гуменник уже испытал.

Узнать больше по теме
Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше