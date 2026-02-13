Ричмонд
Авербух о музыке Гуменника: хочется объяснений от нашей команды

Российский хореограф Илья Авербух в беседе с Metaratings.ru поделился мнением о ситуации российского фигуриста Петра Гуменника с музыкой на Олимпийских играх, которые проходят в Италии.

Источник: Metaratings.ru

Ранее сообщалось, что Гуменнику запретили использовать саундтрек из фильма «Парфюмер» из‑за авторских прав.

Спортсмен был вынужден исполнить короткую программу под композицию Waltz 1805 Эдгара Акобяна.

"Переделать всё — невозможно. Потому что программа вкатывается, она ставится на определённые музыкальные акценты. В ней заложено определённое настроение. Сделать новую программу за это время нельзя. Не сложно катать старую программу под любую медленную музыку. Ты всё равно просто её катаешь и катаешь, где-то попадаешь в акценты, где-то нет. Музыка написана в гармонии, на сильную долю какое-то движение у тебя попадёт.

Другое дело, когда вся волна спадёт. Просто хотелось бы более понятного ответа. Как такая ситуация вообще могла произойти? Хочется объяснений, в первую очередь, от нашей команды. Как могло произойти так, когда нам сообщили, что этот процесс не урегулирован за несколько дней до начала старта? Я не могу это понять", — сказал Авербух.

Гуменник ранее выступил с короткой программой. От судей россиянин получил 86,72 балла (техника 48,43 балла, компоненты 38,29), и занял 12-е место.

Произвольная программа пройдёт 13 января. Фигурист получил 13-й стартовый номер и появится на льду в 23:13 по московскому времени.

Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
