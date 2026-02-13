Авербух о музыке Гуменника: хочется объяснений от нашей команды

Ранее сообщалось, что Гуменнику запретили использовать саундтрек из фильма «Парфюмер» из‑за авторских прав.
Спортсмен был вынужден исполнить короткую программу под композицию Waltz 1805 Эдгара Акобяна.
"Переделать всё — невозможно. Потому что программа вкатывается, она ставится на определённые музыкальные акценты. В ней заложено определённое настроение. Сделать новую программу за это время нельзя. Не сложно катать старую программу под любую медленную музыку. Ты всё равно просто её катаешь и катаешь, где-то попадаешь в акценты, где-то нет. Музыка написана в гармонии, на сильную долю какое-то движение у тебя попадёт.
Другое дело, когда вся волна спадёт. Просто хотелось бы более понятного ответа. Как такая ситуация вообще могла произойти? Хочется объяснений, в первую очередь, от нашей команды. Как могло произойти так, когда нам сообщили, что этот процесс не урегулирован за несколько дней до начала старта? Я не могу это понять", — сказал Авербух.
Гуменник ранее выступил с короткой программой. От судей россиянин получил 86,72 балла (техника 48,43 балла, компоненты 38,29), и занял 12-е место.
Произвольная программа пройдёт 13 января. Фигурист получил 13-й стартовый номер и появится на льду в 23:13 по московскому времени.