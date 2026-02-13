Ковтун не считает Малинина стопроцентным фаворитом в борьбе за золото ОИ

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Чемпиона мира американского фигуриста Илью Малинина и японца Юму Кагияму не разделяет пропасть в баллах на Олимпиаде в Италии, болельщикам остается только запастись терпением. Таким мнением с ТАСС поделился двукратный серебряный призер командного чемпионата мира Максим Ковтун.
Лидером после короткой программы является представитель США Илья Малинин, набравший 108,16 балла. Второе место занимает японец Юма Кагияма (103,07 балла), третьим идет француз Адам Сяо Хим Фа (102,55). Единственный российский фигурист на Олимпиаде Петр Гуменник занимает 12-е место (86,72).
«Безусловно, шанс у Малинина есть, и не только у него, потому что это олимпийский лед, он скользкий. В истории было много примеров, когда ошибались даже те, на кого заранее вешали стопроцентное золото. Остается наблюдать. Это вопрос стальных нервов. Лидируют Илья и Юма, но невероятной пропасти между ними нет. Да и француз Адам Сяо Хим Фа — абсолютно сильнейший конкурент для них обоих», — считает Ковтун.
Фигуристы покажут произвольную программу 13 февраля.