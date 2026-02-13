Ковтун не считает Малинина стопроцентным фаворитом в борьбе за золото ОИ

«Безусловно, шанс у Малинина есть, и не только у него, потому что это олимпийский лед, он скользкий. В истории было много примеров, когда ошибались даже те, на кого заранее вешали стопроцентное золото. Остается наблюдать. Это вопрос стальных нервов. Лидируют Илья и Юма, но невероятной пропасти между ними нет. Да и француз Адам Сяо Хим Фа — абсолютно сильнейший конкурент для них обоих», — считает Ковтун.