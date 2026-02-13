Петр Гуменник исполнил на Олимпиаде-2026 пять четверных прыжков в произвольной программе

Фигурист исполнил в прокате четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, каскад четверной сальхов — тройной тулуп, секвенцию четверной сальхов — двойной аксель — двойной аксель, тройной аксель и каскад тройной лутц — двойной риттбергер.
За выступление Гуменник получил 184,49 балла и занимает первое место после выступления 13 участников из 24.
