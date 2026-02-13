Ричмонд
Авербух о произвольной Гуменника на Олимпиаде: «Очень хорошее выступление, под впечатлением! Петр — умница, не дрогнул»

Хореограф и продюсер Илья Авербух поделился эмоциями после проката произвольной программы Петра Гуменника на Олимпиаде.

Источник: Спортс"

Российский фигурист исполнил в прокате пять четверных прыжков. Он получил 184,49 балла (271,21 — за две программы).

"Очень хорошее выступление, под впечатлением! Лучший результат, который показывал Петр за всю историю этой программы, поэтому сезонный рекорд. Умница, не дрогнул!

Мне кажется, все было на высочайшем уровне. Конечно, сейчас стало еще обиднее за короткую программу, потому что с таким прокатом он точно должен был бороться за тройку. Ну, посмотрим", — сказал Авербух.

Узнать больше по теме
Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше