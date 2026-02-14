Крах американского гения: кто виноват в срыве Ильи Малинина на Олимпиаде

Где-то на пути к этому всему случился фатальный сбой, который не разобрали вовремя ни американская федерация, ни его родители, ни тренер Рафаэл Арутюнян, в карьере которого уже был неудачный пример крайне одаренного технически фигуриста, который первую свою Олимпиаду просто не вывозит морально. Тренер, который, кажется, лучше других знает, как это бывает, снова оказался в той же самой ситуации. И нет, спустя 4 года, в 2022-м, он с Натаном Ченом исправится так, что мир будет помнить еще долго. Но 4 года — это все-таки целый долгий цикл. Не у каждого они в принципе есть, эти годы, если мы говорим о фигурном катании.