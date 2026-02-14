Гуменник примет участие в показательных выступлениях на Олимпиаде-2026

Шоу состоится 21 февраля, после завершения всех соревнований в фигурном катании.
23-летний спортсмен занял шестое место в мужском одиночном катании на Олимпиаде-2026 с результатом 271,21 балла. В произвольной программе россиянин исполнил пять четверных прыжков.
Победителем личного турнира у мужчин стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров (291,58 балла). Серебро завоевал японец Юма Кагияма (280,06), бронзу — его соотечественник Сун Сато (274,9). Двукратный чемпион мира американец Илья Малинин (264,49) занял восьмое место.
