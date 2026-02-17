Ричмонд
Петросян отобралась в произвольную программу Олимпийских игр

Российская фигуристка Аделия Петросян отобралась в произвольную программу зимних Олимпийских игр — 2026.

Источник: РИА "Новости"

Для прохода в произвольную программу на Олимпийских играх необходимо попасть в топ-24 по итогам короткой программы. На момент написания новости ниже Петросян располагаются десять спортсменок. Всего в короткой программе выступают 29 фигуристок.

Прокат Петросян судьи оценили в 72,89 балла. В своей программе фигуристка исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип + тройной тулуп.

Произвольные программы фигуристки покажут 19 февраля.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева. Гуменник свое выступление на Олимпиаде уже завершил, спортсмен стал шестым в личном турнире мужчин.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
