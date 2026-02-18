«Олимпийская медаль Аделии уже богом послана». Волочкова — о шансах Петросян на пьедестал на ОИ-2026

«Я поддерживаю наших — просто заядлый болельщик всех фигуристок. Фигурное катание мне свойственно. Я участвовала в проектах Ильи Авербуха “Ледниковый период”. За Аделию болею так же, как и за всех наших фигуристок, которые прославляют российский спорт.



Думаю, олимпийская медаль ей уже богом послана. Слежу за достижениями Петросян и точно знаю, что она самый профессиональный человек. Аделия заслуживает этой медали. Дай бог, чтобы ей не пришлось столкнуться с теми препятствиями, которые были посланы нашим фигуристам.



Российский спорт впереди планеты всей. Лучше наших спортсменов нет ни в одной стране мира», — сказала Волочкова в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.