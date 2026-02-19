Ричмонд
Евгений Петросян пожелал Аделии Петросян победы на Олимпиаде

Народный артист РСФСР пожелал фигуристке установить рекорд на Играх-2026.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Народный артист РСФСР, художественный руководитель Театра эстрадных миниатюр Евгений Петросян пожелал своей однофамилице, российской фигуристке Аделии Петросян установить рекорд на Олимпиаде 2026 года. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

«Конечно, мы все желаем победы. Вне зависимости от того, что она моя однофамилица, если она представляет нашу страну, так пусть Божья милость ей поможет установить рекорд», — сказал он.

Фигуристка Аделия Петросян в ночь на 20 февраля по московскому времени выступит с произвольной программой на Олимпийских играх в Милане. Спортсменка идет пятой после короткой программы, набрав 72,89 балла. Лидирует серебряный призер финала Гран-при текущего сезона японка Ами Накаи, набравшая 78,71 балла. Второе место занимает ее соотечественница трехкратная чемпионка мира Каори Сакамото (77,23), третье — чемпионка мира американка Алиса Лью (76,59), четвертое — еще одна японка бронзовый призер чемпионата мира Монэ Тиба (74,00).

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше