Евгений Петросян пожелал Аделии Петросян победы на Олимпиаде

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Народный артист РСФСР, художественный руководитель Театра эстрадных миниатюр Евгений Петросян пожелал своей однофамилице, российской фигуристке Аделии Петросян установить рекорд на Олимпиаде 2026 года. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.
«Конечно, мы все желаем победы. Вне зависимости от того, что она моя однофамилица, если она представляет нашу страну, так пусть Божья милость ей поможет установить рекорд», — сказал он.
Фигуристка Аделия Петросян в ночь на 20 февраля по московскому времени выступит с произвольной программой на Олимпийских играх в Милане. Спортсменка идет пятой после короткой программы, набрав 72,89 балла. Лидирует серебряный призер финала Гран-при текущего сезона японка Ами Накаи, набравшая 78,71 балла. Второе место занимает ее соотечественница трехкратная чемпионка мира Каори Сакамото (77,23), третье — чемпионка мира американка Алиса Лью (76,59), четвертое — еще одна японка бронзовый призер чемпионата мира Монэ Тиба (74,00).