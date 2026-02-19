Как Петросян выиграть золото: полный расклад сил перед олимпийской битвой

Если допустить, что Аделия исполнит произвольную без квадов, то с мечтой о золоте можно будет расстаться на 95%. И процентов на 80 — о медали в принципе. Японки Ами Накаи и Каори Сакамото после короткой программы опережают Петросян на 5,82 и 4,34 балла соответственно. Первая владеет тройным акселем, вторая без элементов ультра-си наверняка получит космическую вторую оценку. Идущая третьей американка Алиса Лю как действующая чемпионка мира тоже в плане компонентов имеет привилегированное положение. Наконец, еще одна японка Моне Тиба тоже по компонентам нашу фигуристку опередит. Чтобы при таком раскладе попасть в медали, нужен полный развал даже не одной, а нескольких соперниц, каждая из которых выйдет на лед, имея приличную фору.