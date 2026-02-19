Шарапова приехала на олимпийскую арену в Милане, чтобы посмотреть произвольную программу фигуристок

Спортсменка была замечена на одной из трибун стадиона.
Соревнования в Милане начались в четверг, 19 февраля в 21.00 (мск) и завершатся в ночь на 20 февраля. В последней разминке выступит россиянка Аделия Петросян, которая стала пятой в короткой программе. Прокат спортсменки запланирован на 00.16 (мск).
