Шарапова приехала на олимпийскую арену в Милане, чтобы посмотреть произвольную программу фигуристок

Знаменитая российская теннисистка, экс-первая ракетка мира и победительница всех турниров «Большого шлема» Мария Шарапова посетила олимпийскую арену в Милане, на которой проходят соревнования фигуристок в произвольной программе.

Источник: AP 2024

Спортсменка была замечена на одной из трибун стадиона.

Соревнования в Милане начались в четверг, 19 февраля в 21.00 (мск) и завершатся в ночь на 20 февраля. В последней разминке выступит россиянка Аделия Петросян, которая стала пятой в короткой программе. Прокат спортсменки запланирован на 00.16 (мск).

Биография Марии Шараповой: карьера и личная жизнь теннисистки
Российский теннис дал мировому спорту много громких имен. Звезды из нашей страны регулярно находились на слуху у любителей ракеток и затяжных розыгрышей. В женской сетке соревнований наши спортсменки поражали не только талантами, но и красотой. Особняком среди наших девушке, конечно же, будет стоять Мария Шарапова.
