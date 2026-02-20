Аделия Петросян упала с четверного тулупа в произвольной программе на Олимпиаде

Петросян упала с четверного тулупа, сделала каскад тройной лутц — двойной тулуп, тройной сальхов, тройной риттбергер, секвенцию тройной лутц — двойной аксель — двойной аксель, каскад тройной флип — тройной тулуп, тройной флип.
Фигуристка получила за прокат 141,64 балла (76,93 за технику) Сумма баллов за две программы составляет 214,53. Она уступила американке Эмбер Гленн 0,38 балла.
