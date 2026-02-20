Интервью Аделии Петросян сразу после произвольной на Олимпиаде: «Поменяла бы то, что случилось после Нового года»

Аделия Петросян не смогла завоевать медаль на Олимпиаде-2026 в Италии.
Падение с четверного тулупа в произвольной программе лишило ее возможности оказаться на подиуме. Итог: 6-е место. Победу одержала американка Алиса Лью. Второе и третье место у японок — Каори Сакамото и Ами Накаи.
После завершения соревнований россиянка прошла мимо журналистов, но чуть позже вернулась и ответила на все волнующие вопросы. Среди них был и корреспондент Sport24 Костя Лесик.
— Как эмоции, ощущения?
— Ощущения не очень. Упустила свой шанс, так сказать, на более высокое место.
— С четверными ты билась всю Олимпиаду. Сколько должно было быть? Как принималось решение?
— На тренировке я делала два. Столько и должно было быть.
— На разминке эти два прыжка получились. В чем была разница?
— Никогда не пойму, почему не получается. Прямо перед прокатом получился опять хороший тулуп. Я даже, мне показалось, заехала нормально. Я только отвлеклась на один момент, но потом сразу пришла к мыслям о тулупе.
— Отвлеклась на трибуны?
— Нет. Сережка зацепилась за что-то.
— Это повлияло?
— Нет. Просто я об этом подумала — и все. Казалось бы, можно было отвлечься от некоторых неспокойных мыслей.
— После короткой отмечали, что ты кайфовала. В произвольной этой удалось?
— После тулупа хотелось встать и уйти быстренько.
— Второй решила не делать?
— Ну куда? Чтобы я сразу была 20-я.
— Ва-банк сразу. Какая разница 6-я или 20-я.
— Большая все-таки.
— Что можно на тулупе сделать иначе?
— Ничего не разбирала, не смотрела и не очень хочу. Наверное, не дошла. Хотя это уже неважно. Сейчас выдохну немного. Этот этап переживу и буду дальше.
— Волнение сегодня было сильнее, чем в короткой?
— Немножко совсем. Не было такого, что я умирала от страха. Нормально все было.
— Как удалось собраться на вторую половину программы?
— Я знала, что больше нельзя допускать ошибок, но в голове были мысли, что это все — мимо.
— Можешь себе поставить какую-то оценку на Олимпиаду?
— Это опыт до следующего старта — для следующей Олимпиады.
— Ты так настроена?
— Пока да. Надеюсь, мой запал не иссякнет. Четыре года — немалое время. Но из-за этого интереснее.
— Ты сначала прошла мимо журналистов. Что заставило вернуться?
— Уважение к журналистам, которые сюда приехали. И не показывать свою слабость до конца, наверное.
— Был ли вариант не идти на четверные?
— Наверное, нет. Изначально вообще другой контент планировался — более сложный. Но все пошло не по плану. Когда я упала, все еще больше пошло не по плану.
— Многие говорили про травму по ходу сезона. Можешь рассказать о ней?
— Я, наверное, спрошу у тренеров, говорим мы на эту тему или нет. Не знаю просто, за что потом мне прилетит.
— В интернете уже пишут, что на это повлияла поездка на Байкал.
— Не было такого, что это из-за Байкала. Были немного другие ситуации. Нет, это сплошная ложь.
— В целом, Олимпиада принесла тебе позитивный опыт? Или сейчас кажется, что наоборот?
— Наверное, после этого проката мысли одни негативные. Хочется как-то вернуться в реальность, а не в этом состоянии пребывать. И, может быть, я найду какие-то плюсы и извлеку какой-то урок из этого соревнования.
— Хотела бы выступить на показательных, если позовут?
— Конечно, хотела бы. Чего бы нет.
— Ты сказала, что надеешься, что скоро будет следующий старт международный…
— Я надеюсь, что следующий будет не опять Олимпиада, а что-нибудь пораньше все-таки… (Смеется).
— Об этом и речь. По итогу Олимпиады, и в том числе общения с иностранцами, ты можешь сказать, что все нормально и целостность соревнований не нарушается, а значит, можно допускать?
— Нормально или ненормально — решаем ведь это не мы.
— Ты каталась в одной разминке с Лю, Сакамото. Они тебя чем-то впечатлили, зацепили? Может быть, удалось с кем-то пообщаться?
— Если честно, то я вообще не обращала ни на кого внимания.
— Лыжники говорят, что не представляют, как сейчас вернутся и на Кубке России продолжат выступать без международных стартов. А ты можешь представить, что в следующем сезоне продолжишь выступать в России? Психологически сложно ли будет возвращаться, допустим, в Челябинск или Магнитогорск?
— Наверное, нет. Во-первых, у нас очень классная организация соревнований. Единственное —не будет только такой трибуны огромной. Но не думаю, что это как-то повлияет. Мне будет просто сложно психологически вернуться после такого проката, в принципе, в Россию. А так… Не думаю, что мне будет сложно.
— Ты сказала, что тебе будет психологически сложно вернуться в Россию. Это тебе лично будет психологически сложно? Или ты боишься критики, может быть, от тех же болельщиков?
— Мне пока просто и перед собой, и перед федерацией, и перед тренерами, и перед зрителями немного стыдно, что так получилось. И я понимаю, что сама в этом виновата. Поэтому самое сложное, наверное, будет это.
— Заставку на телефоне поменяешь?
— Я сразу ее поменяла. Во-первых, я не считаю, что это нормально было сразу выкладывать, так как это была заставка, чтобы вы понимали. То есть у меня были вот такие обои (показывает журналистам другие), но я не знаю, как получилось, что именно в момент, когда пришло уведомление, вышла вот эта медаль. И именно в это время сфоткали. Я не знаю, как так получилось. И это сразу выложили. Как-то странно вышло.
— Ты ни о чем не жалеешь за этот год? Что-то бы поменяла с тех пор, как узнала, что выбрана и допущена?
— Да, поменяла бы, наверное, то, что после Нового года случилась травма. Есть пару моментов, которые я бы хотела поменять.
— А что будешь делать оставшиеся два дня?
— Изначально был план погулять по городу. Мы вчера съездили рядом с Дворцом погуляли, в торговый центр большой сходили. Посмотрим, надеюсь, что я найду в себе силы посмотреть еще город.
— На церемонию закрытия съездить есть план? В Вероне на античном стадионе будет проходить. Туда можно сходить в качестве болельщика.
— Вряд ли. Хотя я вроде бы собиралась. Но все пошло немножко не по плану.
Вопросы от иностранных журналистов ↓
— Какие у тебя воспоминания об олимпийском опыте? Что ты думаешь о вероятном возвращении России на международные старты?
— Действительно, я слышала все, что кричали, как русскоговорящие зрители поддерживали. Конечно, это приятно, потому что люди добрались с разных уголков мира.
— Ты была очень храброй, когда попыталась пойти на четверной. Что ты думаешь?
— У меня не было другого выбора.
Автор: Константин Лесик