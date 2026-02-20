Ричмонд
Интервью Аделии Петросян сразу после произвольной на Олимпиаде: «Поменяла бы то, что случилось после Нового года»

Наша фигуристка нашла в себе силы ответить на все вопросы.

Источник: Sport24

Аделия Петросян не смогла завоевать медаль на Олимпиаде-2026 в Италии.

Падение с четверного тулупа в произвольной программе лишило ее возможности оказаться на подиуме. Итог: 6-е место. Победу одержала американка Алиса Лью. Второе и третье место у японок — Каори Сакамото и Ами Накаи.

После завершения соревнований россиянка прошла мимо журналистов, но чуть позже вернулась и ответила на все волнующие вопросы. Среди них был и корреспондент Sport24 Костя Лесик.

Источник: Getty Images

— Как эмоции, ощущения?

— Ощущения не очень. Упустила свой шанс, так сказать, на более высокое место.

— С четверными ты билась всю Олимпиаду. Сколько должно было быть? Как принималось решение?

— На тренировке я делала два. Столько и должно было быть.

— На разминке эти два прыжка получились. В чем была разница?

— Никогда не пойму, почему не получается. Прямо перед прокатом получился опять хороший тулуп. Я даже, мне показалось, заехала нормально. Я только отвлеклась на один момент, но потом сразу пришла к мыслям о тулупе.

— Отвлеклась на трибуны?

— Нет. Сережка зацепилась за что-то.

Источник: Getty Images

— Это повлияло?

— Нет. Просто я об этом подумала — и все. Казалось бы, можно было отвлечься от некоторых неспокойных мыслей.

— После короткой отмечали, что ты кайфовала. В произвольной этой удалось?

— После тулупа хотелось встать и уйти быстренько.

— Второй решила не делать?

— Ну куда? Чтобы я сразу была 20-я.

— Ва-банк сразу. Какая разница 6-я или 20-я.

— Большая все-таки.

Источник: Getty Images

— Что можно на тулупе сделать иначе?

— Ничего не разбирала, не смотрела и не очень хочу. Наверное, не дошла. Хотя это уже неважно. Сейчас выдохну немного. Этот этап переживу и буду дальше.

— Волнение сегодня было сильнее, чем в короткой?

— Немножко совсем. Не было такого, что я умирала от страха. Нормально все было.

— Как удалось собраться на вторую половину программы?

— Я знала, что больше нельзя допускать ошибок, но в голове были мысли, что это все — мимо.

— Можешь себе поставить какую-то оценку на Олимпиаду?

— Это опыт до следующего старта — для следующей Олимпиады.

Источник: Getty Images

— Ты так настроена?

— Пока да. Надеюсь, мой запал не иссякнет. Четыре года — немалое время. Но из-за этого интереснее.

— Ты сначала прошла мимо журналистов. Что заставило вернуться?

— Уважение к журналистам, которые сюда приехали. И не показывать свою слабость до конца, наверное.

— Был ли вариант не идти на четверные?

— Наверное, нет. Изначально вообще другой контент планировался — более сложный. Но все пошло не по плану. Когда я упала, все еще больше пошло не по плану.

— Многие говорили про травму по ходу сезона. Можешь рассказать о ней?

— Я, наверное, спрошу у тренеров, говорим мы на эту тему или нет. Не знаю просто, за что потом мне прилетит.

Источник: Sport24

— В интернете уже пишут, что на это повлияла поездка на Байкал.

— Не было такого, что это из-за Байкала. Были немного другие ситуации. Нет, это сплошная ложь.

— В целом, Олимпиада принесла тебе позитивный опыт? Или сейчас кажется, что наоборот?

— Наверное, после этого проката мысли одни негативные. Хочется как-то вернуться в реальность, а не в этом состоянии пребывать. И, может быть, я найду какие-то плюсы и извлеку какой-то урок из этого соревнования.

— Хотела бы выступить на показательных, если позовут?

— Конечно, хотела бы. Чего бы нет.

— Ты сказала, что надеешься, что скоро будет следующий старт международный…

— Я надеюсь, что следующий будет не опять Олимпиада, а что-нибудь пораньше все-таки… (Смеется).

Источник: РИА "Новости"

— Об этом и речь. По итогу Олимпиады, и в том числе общения с иностранцами, ты можешь сказать, что все нормально и целостность соревнований не нарушается, а значит, можно допускать?

— Нормально или ненормально — решаем ведь это не мы.

— Ты каталась в одной разминке с Лю, Сакамото. Они тебя чем-то впечатлили, зацепили? Может быть, удалось с кем-то пообщаться?

— Если честно, то я вообще не обращала ни на кого внимания.

— Лыжники говорят, что не представляют, как сейчас вернутся и на Кубке России продолжат выступать без международных стартов. А ты можешь представить, что в следующем сезоне продолжишь выступать в России? Психологически сложно ли будет возвращаться, допустим, в Челябинск или Магнитогорск?

— Наверное, нет. Во-первых, у нас очень классная организация соревнований. Единственное —не будет только такой трибуны огромной. Но не думаю, что это как-то повлияет. Мне будет просто сложно психологически вернуться после такого проката, в принципе, в Россию. А так… Не думаю, что мне будет сложно.

— Ты сказала, что тебе будет психологически сложно вернуться в Россию. Это тебе лично будет психологически сложно? Или ты боишься критики, может быть, от тех же болельщиков?

— Мне пока просто и перед собой, и перед федерацией, и перед тренерами, и перед зрителями немного стыдно, что так получилось. И я понимаю, что сама в этом виновата. Поэтому самое сложное, наверное, будет это.

Источник: Getty Images

— Заставку на телефоне поменяешь?

— Я сразу ее поменяла. Во-первых, я не считаю, что это нормально было сразу выкладывать, так как это была заставка, чтобы вы понимали. То есть у меня были вот такие обои (показывает журналистам другие), но я не знаю, как получилось, что именно в момент, когда пришло уведомление, вышла вот эта медаль. И именно в это время сфоткали. Я не знаю, как так получилось. И это сразу выложили. Как-то странно вышло.

— Ты ни о чем не жалеешь за этот год? Что-то бы поменяла с тех пор, как узнала, что выбрана и допущена?

— Да, поменяла бы, наверное, то, что после Нового года случилась травма. Есть пару моментов, которые я бы хотела поменять.

— А что будешь делать оставшиеся два дня?

— Изначально был план погулять по городу. Мы вчера съездили рядом с Дворцом погуляли, в торговый центр большой сходили. Посмотрим, надеюсь, что я найду в себе силы посмотреть еще город.

— На церемонию закрытия съездить есть план? В Вероне на античном стадионе будет проходить. Туда можно сходить в качестве болельщика.

— Вряд ли. Хотя я вроде бы собиралась. Но все пошло немножко не по плану.

Источник: РИА "Новости"

Вопросы от иностранных журналистов ↓

— Какие у тебя воспоминания об олимпийском опыте? Что ты думаешь о вероятном возвращении России на международные старты?

— Действительно, я слышала все, что кричали, как русскоговорящие зрители поддерживали. Конечно, это приятно, потому что люди добрались с разных уголков мира.

— Ты была очень храброй, когда попыталась пойти на четверной. Что ты думаешь?

— У меня не было другого выбора.

Автор: Константин Лесик

