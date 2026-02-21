Ричмонд
Российских фигуристов не пустят на чемпионат мира

Соревнования пройдут в Праге в конце марта. В ISU сообщили, что россияне, отстраненные с 2022 года, не получат приглашение на ЧМ.

Источник: РБК Спорт

Российские и белорусские фигуристы не смогут выступить на чемпионате мира в марте, сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе Международного союза конькобежцев (ISU).

Соревнования пройдут с 24 по 29 марта в Праге.

В ISU заявили, что россияне и белорусы не смогут получить приглашение на турнир, и уточнили, что участие спортсменов двух стран в отборочном турнире на Олимпиаду и в Играх было «исключением».

Россияне отстранены ISU с 2022 года, после начала военной операции на Украине.

К олимпийскому отбору были допущены только Аделия Петросян и Петр Гуменник, они заняли на Играх в Италии шестые места.

ISU ранее не стал следовать рекомендациям МОК о допуске россиян на турниры в индивидуальных дисциплинах и в нейтральном статусе. В декабре МОК рекомендовал снять все ограничения с россиян и белорусов на юношеских соревнованиях.

