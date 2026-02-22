Ричмонд
Петросян выступила с показательным номером под Шакиру на Олимпиаде

Российская фигуристка Аделия Петросян выступила с показательным номером на Олимпийских играх в Италии.

Источник: Getty Images

Петросян показала свой номер под песни певицы Шакиры.

Ранее фигуристка рассматривала возможность пригласить для совместного номера соотечественника Петра Гуменника, который занял на играх шестое место. Россиянин не получил приглашения выступить с показательным номером.

Однако в федерации фигурного катания на коньках России Петросян пояснили, что это невозможно с точки зрения правил Международного союза конькобежцев (ISU). По информации «Спорт-Экспресса», российская федерация вела переговоры с ISU, но организаторы не сочли возможным такое выступление.

На Олимпийских играх в Италии Петросян в произвольной программе набрала 141,64 балла, упав с четверного тулупа. С суммарным результатом 214,53 балла спортсменка заняла шестое место.

18-летняя фигуристка является трехкратной чемпионкой России и трижды побеждала в финале Кубка России.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше