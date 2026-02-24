Елена Радионова: «На Олимпиаде мы показали, что у нас классные фигуристы. Уровень ничуть не упал за 4 года, которые нас не было на международной арене»

С 2022 года россияне были отстранены от международных соревнований. Однако Аделия Петросян и Петр Гуменник были допущены к Олимпиаде-2026 в Милане, где заняли 6-е места.
«На Олимпиаде мы показали, что у нас классные фигуристы, высокий уровень фигурного катания. За те четыре года, которые нас не было на международной арене, у нас ничуть уровень не упал. Поэтому если нас допустят [на другие турниры], я уверена, что мы будем претендовать на самые высокие места», — сказала Радионова.
