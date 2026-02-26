Ричмонд
Познер: «Изоляция неизбежно сказывается на российских спортсменах. И будет сказываться в дальнейшем»

Журналист и телеведущий Владимир Познер назвал результат российской фигуристки Аделии Петросян на Олимпиаде в Италии прямым следствием отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

Источник: РИА "Новости"

Ученица Этери Тутберидзе заняла 6-е место, проиграв 12 баллов завоевавшей золото американке Алисе Лю. До этого ученицы Тутберидзе трижды подряд побеждали на Играх: Юлия Липницкая — в 2014 году (в командном турнире), Алина Загитова — в 2018 м и Анна Щербакова — в 2022-м.

— Впервые с 2014 года ученица Этери Тутберидзе уезжает с Олимпийских игр без золотой медали. Это прямой результат изоляции российского спорта?

— Безусловно. Эта изоляция неизбежно сказывается на российских спортсменах, и будет сказываться в дальнейшем. Даже если предположить, что через четыре года все будет в порядке и мы выступим полным составом, под своим флагом, все равно этот перерыв скажется на результатах. Такое отставание за четыре года не наверстать, — приводит слова Познера «Советский спорт».

