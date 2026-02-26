Познер: «Изоляция неизбежно сказывается на российских спортсменах. И будет сказываться в дальнейшем»

— Безусловно. Эта изоляция неизбежно сказывается на российских спортсменах, и будет сказываться в дальнейшем. Даже если предположить, что через четыре года все будет в порядке и мы выступим полным составом, под своим флагом, все равно этот перерыв скажется на результатах. Такое отставание за четыре года не наверстать, — приводит слова Познера «Советский спорт».