Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Познер поддержал Аделию Петросян: «Она должна возвращаться в Россию с высоко поднятой головой»

Журналист и телеведущий Владимир Познер выразил поддержку российской фигуристке Аделии Петросян после ее выступления на Олимпиаде в Италии.

Источник: Sport24

На Играх-2026 ученица Этери Тутберидзе упала с четверного тулупа в произвольной программе и в итоге заняла только 6-е место. После своего выступления 18-летняя Петросян заявила, что ей немного стыдно перед болельщиками, тренерами и ФФККР, а также сказала, что не знает, как будет возвращаться в Россию после такого проката.

— Аделия шла на осознанный риск, выполняя четверной тулуп. Это говорит о её силе как спортсменки или о том, что она не смогла правильно оценить свои возможности?

— Кто не рискует, тот не пьёт шампанского. Я всегда был сторонником этого выражения. Возможно, где-то это и не разумно, но мне понравилось, что Петросян пошла на этот риск. Это говорит о том, что она действительно человек с характером. Аделия стремилась победить, рисковала — и мне это очень симпатично.

— После произвольной программы Петросян сказала, что ей стыдно возвращаться в Россию с таким результатом.

— Это очень эмоционально. Но она должна понять: её прокат всем понравился. Об этом говорили все — и комментаторы, и профессионалы, и просто зрители. А то, что упала… Послушайте, а кто не падал? Даже величайшие падали. Фигурное катание — это такая штука, особенно когда идёшь на сложнейший элемент. Но она по праву может гордиться собой.

Кстати, трибуны ее очень сильно поддерживали, хотя, прямо скажем, русских там было не так много. Но Аделия просто-напросто всем понравилась, вызвала огромную симпатию — и должна возвращаться в Россию с высоко поднятой головой, — цитирует Познера «Советский спорт».

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше