Познер поддержал Аделию Петросян: «Она должна возвращаться в Россию с высоко поднятой головой»

На Играх-2026 ученица Этери Тутберидзе упала с четверного тулупа в произвольной программе и в итоге заняла только 6-е место. После своего выступления 18-летняя Петросян заявила, что ей немного стыдно перед болельщиками, тренерами и ФФККР, а также сказала, что не знает, как будет возвращаться в Россию после такого проката.
— Аделия шла на осознанный риск, выполняя четверной тулуп. Это говорит о её силе как спортсменки или о том, что она не смогла правильно оценить свои возможности?
— Кто не рискует, тот не пьёт шампанского. Я всегда был сторонником этого выражения. Возможно, где-то это и не разумно, но мне понравилось, что Петросян пошла на этот риск. Это говорит о том, что она действительно человек с характером. Аделия стремилась победить, рисковала — и мне это очень симпатично.
— После произвольной программы Петросян сказала, что ей стыдно возвращаться в Россию с таким результатом.
— Это очень эмоционально. Но она должна понять: её прокат всем понравился. Об этом говорили все — и комментаторы, и профессионалы, и просто зрители. А то, что упала… Послушайте, а кто не падал? Даже величайшие падали. Фигурное катание — это такая штука, особенно когда идёшь на сложнейший элемент. Но она по праву может гордиться собой.
Кстати, трибуны ее очень сильно поддерживали, хотя, прямо скажем, русских там было не так много. Но Аделия просто-напросто всем понравилась, вызвала огромную симпатию — и должна возвращаться в Россию с высоко поднятой головой, — цитирует Познера «Советский спорт».