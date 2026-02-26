Познер поддержал Аделию Петросян: «Она должна возвращаться в Россию с высоко поднятой головой»

— Кто не рискует, тот не пьёт шампанского. Я всегда был сторонником этого выражения. Возможно, где-то это и не разумно, но мне понравилось, что Петросян пошла на этот риск. Это говорит о том, что она действительно человек с характером. Аделия стремилась победить, рисковала — и мне это очень симпатично.