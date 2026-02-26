Ричмонд
«Пока болезненные»: Петросян поделилась эмоциями от Олимпиады

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российская фигуристка Аделия Петросян заявила, что Олимпиада в Италии дала ей много эмоций, которые пока что являются для нее болезненными.

Источник: Спорт РИА Новости

Петросян заняла шестое место на Олимпийских играх, которые проходили с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Спортсменка в произвольном прокате недокрутила тулуп в четыре оборота — единственный прыжок ультра-си в ее программе — и упала при приземлении.

«Прошло какое-то время после Игр. Олимпиада дает возможность каждому спортсмену узнать себя лучше, вне зависимости от результата. Это встряска, очень сильные эмоции. Для меня они пока болезненные, и это нормально. Я не ставлю цели и не понимаю пока свои возможности. Просто надеваю коньки и еду дальше», — написала спортсменка в Telegram-канале.

«Но здесь и сейчас я безумно благодарна людям, которые прошли со мной уже достаточно большой путь, поддерживали и верили в меня, радовались и переживали вместе со мной, а теперь просят не сдаваться и не унывать. Столько тепла и добра в ваших звонках, сообщениях, комментариях, эдитах. Спасибо вам от всего сердца», — отметила фигуристка.

Петросян 18 лет. Фигуристка является трехкратной чемпионкой России и трехкратной победительницей Финала Гран-при России.

Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
